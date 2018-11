Einbrecher läutete dreimal, dann kickte ER ihn runter

Vergangenen Dienstag läutete es an Mohammad J.s (25) Tür. Weil er niemanden um 6 Uhr früh erwartete, wollte er erst gar nicht nachsehen. Kurz vor acht läutete es wieder. Niemand stand vor der Tür, eine Nachbarin erzählte J. von einem Mann mit einem Rucksack – er hätte das Haus aber wieder verlassen. Der 25-Jährige dachte sich nichts dabei.

Die aufgebrochene Türe (Bild: privat)

Warten auf den Einbrecher

Kurz nach acht läutete es zum dritten Mal. Dann hörte J. ein anderes Geräusch – jemand hantierte am Türschloss. Nun ergab es einen Sinn: Dieser Jemand wollte überprüfen, ob er sich noch in der Wohnung aufhielt. Doch die Schicht des gelernten Fliesenlegers begann an diesem Tag erst zur Mittagszeit.

Der 25-Jährige beschreibt die Momente als "Schocksituation", aber der erfahrene Kampfsportler wusste sich zu helfen: "Mir fielen sofort meine Nunchaku (traditionelle asiatische Kampfsportwaffe) ein, die ich eigentlich als Deko an der Wand hängen habe. Die hab ich geholt und wartete angespannt."

Kampf zwischen Mieter und Einbrecher

Im nächsten Moment standen sich J. und der Einbrecher im Vorzimmer gegenüber – J. mit seinem Nunchaku, der Einbrecher mit einem "großen Schraubenzieher in der Hand". Der Fremde dürfte nicht weniger schockiert gewesen sein, offenbar hatte er sich geirrt, setzte sofort zur Flucht an.

Der Eindringling sprintete los, aber J. griff nach seinem Rucksack. Vor der Wohnung kommt es zwischen den beiden zum Kampf: "Ich konnte ihn umklammern und hielt ihn fest, dann fing er an mit seinem Schraubenzieher wild rumzufuchteln. Als er mich zwei Mal im Rippenbereich erwischte, ließ ich los." Doch der zweite Fluchtversuch scheiterte ebenfalls. Der afghanische Bruce Lee schickte seinen Kontrahenten per Kick die Treppen runter, der schließlich gegen die Haustür knallte.

Einen dritten Fluchtversuch unternahm der glücklose Einbrecher nicht mehr. Die Polizei war bereits von Nachbarn alarmiert, die nahm ihn wenige Minuten später fest.

