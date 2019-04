Erster "Supergreißler" eröffnet in Simmering

In der Simmeringer Geringergasse 20 öffnet der "Wiener Stadtgreißler" seine Tore: Ein Nahversorgungskonzept, das Greißler, Supermarkt und Bistro miteinander vereint.

Umfrage Werden Sie den "Supergreißler" besuchen? Ja

Nein

Weiß ich noch nicht

Beschäftigte ab 50+

Das neue Konzept soll die Antwort auf gleich mehrere Probleme sein, darunter die steigenden Arbeitslosenzahlen für Personen ab 50 Jahren, die starke Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften und den zunehmenden Unterstützungsbedarf der Senioren.

Im Grätzel rund um die Wohnhausanlage Karl-Maisel-Hof will der neue Nahversorger nun ebenjene Personen ab 50+ sowie Langzeitarbeitslose beschäftigen. Entsprechend der Erwartungen des Geschäftspartners Spar werden die Angestellten geschult und zertifiziert. So sollen rund 100 neue Arbeitsplätze jährlich geschaffen werden.

Wiederbelebung des Stadtteils

Auch Services wie eine Auswahlhilfe und die Zustellung des Einkaufs oder die Begleitung beim Einkauf werden für die Zukunft in Betracht gezogen: "Vor allem in Anbetracht der zunehmenden Lebenserwartung und des Wachstums der Bevölkerung über 65 Jahre ist dies ein besonders wichtiger Aspekt in der Versorgung der Bewohner", heißt es in der offiziellen Aussendung.

Der Supermarkt mit "sozialem Mehrwert" leiste demnach auch einen Beitrag zur Wiederbelebung des Stadtteils, sagt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Neos kritisieren

Indessen kritisiert Markus Ornig, Wirtschaftssprecher der Neos Wien, das Projekt scharf. Er nennt den Greißler ein "SPÖ-Prestigeprojekt", das "reine Augenauswischerei" sei. Laut Ornig wären alle kleinen Handelsbetriebe "Supergreißler", würden die Öffnungszeiten-Regelungen angepasst: "Geben wir ihnen die Möglichkeit, ihre Geschäfte aufzusperren, wann sie wollen. Das schafft tausende Arbeitsplätze!"

Dabei nimmt er Barcelona als Beispiel, wo Geschäfte unter 150 Quadratmetern keinerlei Einschränkungen bei der Öffnungszeit hätten: "Die Wiener und Wienerinnen müssten sich nicht bei Tankstellen oder Bahnhöfen um Lebensmittel raufen, und es wäre eine Möglichkeit für kleine Familienbetriebe, am Markt bestehen zu können und echte Super-Greißler zu werden“, so Ornig.

Kundeneröffnung am Donnerstag

Der Wiener Stadtgreißler ist ein Projekt, das aus einer Kooperation der Stadt Wien, Spar, AMS und Cibaria entstanden ist. Für Kunden öffnet der neue Spar erstmals am Donnerstag um 7.15 Uhr. Weitere Standorte sollen folgen.

"Für die Bewohnerinnen Bewohner des Viertels stellt er die Nahversorgung inklusive zahlreicher Unterstützungsangebote sicher und schafft neuen Raum fürs Miteinander", so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ).

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)