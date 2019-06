Hausbewohner (35) nach Explosion in Lebensgefahr

Bei der Explosion in einem Wohnbau in der Preßgasse Ecke Schäffergasse in Wien-Wieden ist ein 35-jähriger Bewohner offenbar lebensgefährlich verletzt worden. Das bestätigte die Wiener Berufsrettung am Abend auf Anfrage der APA.

Der Mann habe sich zum Zeitpunkt des Unglücks in seiner Wohnung in dem betroffenen Gebäude aufgehalten. Er dürfte von herabstürzenden Trümmern getroffen worden sein. Den Angaben der Berufsrettung zufolge, soll der 35-Jährige dadurch Knochenbrüche, Rissquetschwunden und schwere innere Verletzungen davongetragen haben.

Es gibt noch einen weiteren Schwerverletzten – ein 54-Jähriger Mann. Er wurde von herumfliegenden Glassplittern getroffen und hatte dadurch Schnittverletzungen erlitten.

Insgesamt hatte es nach aktuellem Kenntnisstand der Einsatzkräfte, gegen 20.45 Uhr, 14 Verletzte gegeben. Auch sämtliche Betroffene, die nur leichte Verletzungen davontrugen, wurden in Krankenhäuser gebracht. Dort werden sie vor allem wegen Verbrennungen, Schnittwunden und Atembeschwerden behandelt.

In dem betroffenen Bau sind 42 Personen in 22 Wohnungen gemeldet. Viele davon wurden durch die Explosion beschädigt, oder zerstört.

Suche nach Verschütteten

Noch immer werden Verschüttete unter den Trümmern des teilweise eingestürzten Hauses vermutet. Helfer hätten "Kratzgeräusche" vernommen und auch Suchhunde hätten bei einem Schuttkegel angeschlagen. Dieser wurde anfangs händisch abgetragen, mittlerweile soll schweres technisches Gerät angerückt sein.

