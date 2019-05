56-Jähriger in Eissalon mit Messer attackiert

Zwei Männer sind am Montag gegen 23.30 Uhr in einem Eissalon in Floridsdorf in eine heftige Auseinandersetzung geraten. Laut Polizei dürften sich die beiden wegen einer Frauenbekanntschaft gestritten haben.

Einer der beteiligten Streithähne (57) griff plötzlich zu seinem Messer und attackierte sein Gegenüber (56) damit. Der 56-Jährige erlitt dabei sehr schwere Schnitt- und Stichverletzungen im Halsbereich.

Der Österreicher wurde mit lebensgefährlichen

Verletzungen in den Schockraum eines Wiener Krankenhauses gebracht. Dort ringt der Mann mit dem Tod.

Der Tatverdächtige flüchtete indes in seine Wohnung, wo ihn kurze Zeit später Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf mit Unterstützung von WEGA-Beamten

festnehmen konnten.

Der 57-jährige Österreicher wurde wegen versuchten Mordes

angezeigt. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt sind im Gange.

