08. Juni 2019

Friseur sticht Kunden im Salon wegen Musik nieder

Ein Streit in einem Friseursalon in Ottakring eskalierte am Freitag völlig. Der Friseur attackierte einen Kunden mit einer Schere.