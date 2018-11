CO-Alarm! Wohnhaus in der Josefstadt evakuiert

Gegen 20.15 Uhr ging die Alarmierung bei der Wiener Berufsfeuerwehr ein: Ein besorgter Anwohner hatte den Verdacht auf eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in einem Gebäude in der Piaristengasse im 8. Wiener Gemeindebezirk nahe der Lerchenfelder Straße geäußert.

15 Wohnungen mussten in Folge evakuiert werden. Das bestätigte die Wiener Polizei auf Anfrage gegenüber "heute.at". Die Piaristengasse wurde für die Dauer des Einsatzes komplett abgeriegelt, Feuerwehrmänner durchsuchte unter Atemschutz das Gebäude.

Aufgrund der unklaren Vorfallslage war auch die Wiener Berufsrettung vorerst mit einem Großaufgebot aus fünf Rettungswägen, einem Notarzt und zwei Bussen des Katastrophenzugs (K-Zug) vor Ort.

Knapp zwei Stunden später erklärte die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, den Einsatz für beendet. Ob es Verletzte gegeben hat, ist bis dato derzeit nicht bekannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gegenüber "heute.at" mussten allerdings mehrere Personen in die Obhut der Berufsrettung übergeben werden. Die übrigen Bewohner konnten am späten Abend wieder in ihre Apartments zurückkehren.

