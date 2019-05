Greta Thunberg traf Bundespräsidenten Van der Bellen

Im Vorfeld der Klima-Konferenz "R20 Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger am Dienstag in der Wiener Hofburg sind am Montag erstmals der der Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Klimaaktivistin Greta Thunberg aufeinander getroffen.

Rund 15 Minuten sprachen die beiden miteinander in der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Innenstadt. Er habe ihr, laut Pressesprecherin Inge Hausbichler, seine größte Wertschätzung für ihr Handeln ausgedrückt und auch seine Unterstützung versprochen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(no)