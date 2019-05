Greta ist heute Star der Klimademo

Heute demonstriert "Klima-Pippi" Greta Thunberg mit den Wiener Schülern für den Klimaschutz. Die "Fridays for Future"-Demo beginnt um 11.55 Uhr am Heldenplatz (City). Um ca. 13.00 Uhr soll die 16-Jährige am Schwarzenbergplatz sprechen. Laut den Veranstaltern wird die Demo über den Ring ziehen. Die Polizei erwartet Tausende Schüler. Ein neuer Teilnehmerrekord ist wahrscheinlich.

Die sechzehnjährige Klimaaktivistin hat in ihrer schwedischen Heimat begonnen, jeden Freitag für den Klimaschutz zu demonstrieren, daraus wurde eine globale Bewegung. Auch in Wien streikten die Schüler erstmals am 21. Dezember. Seitdem wird jeden Freitag für den Klimaschutz demonstriert. Thunberg kam zum "Austrian World Summit"-Klimagipfel nach Wien. Natürlich per Zug.

Climate Kirtag

