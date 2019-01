Hofreitschule: Fachbeirat nun zurückgetreten

Donnerstagabend wurde Sonja Klima, Ex-Gattin des ehemaligen Bundeskanzlers Viktor Klima (SPÖ), zur Nachfolgerin von Elisabeth Gürtler als Chefin der Spanischen Hofreitschule bestätigt – "Heute" berichtete. Klima war nur die Zweitgereite unter den drei Bewerbern, galt als Wunschkandidatin der Regierung.

Bereits im Vorfeld kündigte der Fachbeirat an, bei einer Bestellung Klimas zurückzutreten. Denn: Der Beirat erachtete von von den drei Bewerbern nur den Bereiter und administrativen Leiter der Reitbahn, Herwig Radnetter, für die Position als geeignet. Das hatten die Mitglieder in einem Brief an Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vom 12. Jänner klar betont.

Fachbeirat sieht "Übelsten Postenschacher"

Nun machten alle vier Beiratsmitglieder ihre Drohung war und traten geschlossen zurück. Man sei über den "übelsten Postenschacher" verärgert, so Michael Enzinger, Beiratsmitglied und Präsident der Wiener Rechtsanwaltskammer im Ö1-Mittagsjournal am Freitag. Weder Klima noch die Drittgereite Ex-Miss Ulla Weigersdorfer würden die in der Ausschreibung genannten Kernkompetenzen erfüllen, so Enzinger weiter.

Für ihn stehe das gesetzlich festgelegte Ziel, die hohe Schule der Reitkunst zu erhalten, an erster Stelle. Das sei das Wesen der Hofreitschule und um das garantieren zu können, müsse man ausreichend Kompetenzen in diesem Bereich haben, betonte Enzinger. Sonja Klima verfüge aber nicht darüber, so Enzinger in Ö1. Radnetter "kennt die Hofreitschule und die mündlichen Überlieferungen, die dazu führen, dass das Weltkulturerbe auch heute noch so besteht wie vor 450 Jahren", erklärte Enzinger. Er sei sicher, dass es Druck aus dem Landwirtschaftsministeriums gegeben habe.



Ministerin Köstinger gratuliert Aufsichtsrat und Klima

Das Ministerium dementierte das naturgemäß. In einer Aussendung gratulierte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) "Sonja Klima und der Spanischen Hofreitschule zu dieser Wahl". Sie sei sehr erfreut über die "gute und zukunftsorientierte Entscheidung, die der Aufsichtsrat heute getroffen hat".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)