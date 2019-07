Entdeckung 29. Juli 2019 05:31; Akt: 29.07.2019 06:54 Print

Illegale Teigtascherl-Fabrik in Favoriten

von C. Kramsl - Na Mahlzeit! In einer Privatwohnung produzierten sechs illegal in Österreich aufhältige Chinesen Teigtascherl wie am Fließband. Der Mieter zur Polizei: "Die ess' ich alle selber!"