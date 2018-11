Jugendlicher stürzte mit E-Scooter in den Wien-Fluss

Unfall mit E-Scooter (Symbolbild) (Bild: Sabine Hertel) Unfall mit E-Scooter (Symbolbild) (Bild: Sabine Hertel)

Rettungseinsatz am Samstag um 21 Uhr im Wiener Stadtpark: Ein junger Mann (19) war mit einem E-Scooter gestürzt und in den eiskalten Wien-Fluss gestürzt. Seiltechniker ließen sich zu dem Verunglückten ins Flussbett hinunter. Ein speziell geschulter Notfallsanitäter versorgte den 19-Jährigen an der Unglücksstelle. Der Jugendliche wurde auf einem Spineboard (Rettungsbrett zum wirbelsäulenschonenden Transport) fixiert. Noch im Wien-Fluss erhielt er eine Infusion zur Stabilisierung. Helfer der Berufsfeuerwehr zogen den Verletzten dann in einer Schleifkorbtrage per Seilwinde nach oben.



Der 19-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er erlitt Kopfverletzungen (Schädel-Hirn-Trauma) und mehrere Prellungen und wurde von der Berufsrettung Wien ins Spital gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pet)