KH Nord zieht Bilanz über erstes Monat in Betrieb

Trotz Verzögerungen und Kostenexplosion beim Bau ist das neueste Krankenhaus Wiens jetzt einen Monat in Betrieb. Aus diesem Anlass veröffentliche der KAV eine erste Bilanz in Zahlen. Am 15 Juni wurde als erstes Floridsdorfer Baby Laura geboren. Mittlerweile sind "Laura" weitere 50 Babies gefolgt. Das sind rund drei pro Tag. Außerdem wurden in der Notaufnahme rund 100 Patienten behandelt. Weiters gab es 9.500 ambulante Patienten, 900 stationäre Aufnahmen und 250 Operationen.

Übersiedelung nach Floridsdorf

Die Übersiedlung ins KH Nord erfolgte in vier Etappen. Zuerst das komplette Krankenhaus Floridsdorf, das Orthopädische Spital Gersthof sowie die Semmelweis Frauenklinik. Dann folgten einzelne Abteilungen anderer Krankenhäuser. zuletzt die Herzchirurgie und die Kardiologie aus dem Krankenhaus Hietzing sowie die 1. Pulmologie und die Thoraxchirurgie aus dem Otto-Wagner-Spital.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kla)