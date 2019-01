Keine Platzreservierung für Familie mit Buggy!

Nix wurde es mit ddem Tafelspitz für Familie B. aus Landstraße im Rindfleisch-Tempel Plachutta in der Wollzeile (City). Die telefonische Reservierung eines Tisches für vier Personen am vergangenen Samstag wurde abgelehnt, weil die Mutter des sieben Monate alten Maximilian angab, mit ihrem Kinderwagen bis zum Tisch fahren zu wollen.

Umfrage Darf man eine Familie mit Kinderwagen in Restaurants abweisen? Natürlich nicht! Das ist familienfeindlich!

Warum nicht! Manche Eltern glauben, für ihren Kinderwagen muss überall Platz sein.

Das soll jeder Lokalbesitzer für sich entscheiden.

Vater Stefan B. (32) schildert ziemlich angespeist: „Man hat uns erklärt, dass das Wagerl in einem Vorraum geparkt werden müsse.“ Man habe einen Hochsitz für das Baby angeboten, was die besorgte Mutter jedoch ablehnte: „Maxi ist zu klein, um so zu sitzen.“

Stammkunden kommen nicht wieder

Vor allem der „unbeugsame Ton“ des Mitarbeiters an der Reservierung – der grußlos aufgelegt haben soll – hat der Familie den Appetit genommen. Die ehemaligen Stammkunden werden das Lokal in Zukunft nicht mehr besuchen.

Dazu die Stellungnahme des Filialeiters: „Es ist gar kein Problem, kleine Kinder im Maxi Cosy mitzunehmen. Zur Sicherheit für Personal und Gäste müssen wir aber abgestellte Kinderwägen in den Gasträumen vermeiden, die zu Stolperfallen werden könnten.“



