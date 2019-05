Klima-Kirtag mit Schwarzenegger und Greta Thunberg

Im Zeichen des Klimas stehen morgen zwei Events: Einerseits das zum dritten Mal stattfindende R-20 Austrian World Summit und andererseits der Klima-Kirtag am Wiener Heldenplatz. Arnold Schwarzenegger, der bereits in Wien verweilt, ist Gründer der Initiative "Austrian World Summits" und verkündete bereits über Facebook seine Freude auf die Events.

"2019 ist das Thema Klimaschutz endlich im Bewusstsein vieler Menschen angekommen", sagte Organisatorin Monika Langthaler. Der R20 Austrian World Summit ist inzwischen zu einer der populärsten Plattformen für Klimaschutz geworden. Während in der Hofburg die Konferenz für Sponsoren, Nichtregierungsorganisationen und Klimaaktivisten mit berühmten Gästen wie UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und NASA-Astronaut Scott Kelly stattfinden wird, soll der Kirtag am Heldenplatz eine kostenlose Feier für alle werden. Die Konferenz in der Hofburg findet von 8 bis 16.45 Uhr statt. Der Kirtag, an dem Arnold Schwarzenegger sowie die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg ein Plädoyer für den Klimaschutz halten werden, startet ab 17 Uhr.

Die schwedische Klima-Aktivistin verkündete bereits ihre Ankunft in Wien, heute traf sie für 15 Minuten auch den Bundespräsidenten Van der Bellen:

Now I’m on my way through Germany to Vienna for the R20 Austrian World Summit. pic.twitter.com/sPIpttDffr — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 26. Mai 2019

Programm am Heldenplatz:

15.00 Offizielle Eröffnung des Climate Kirtages, Moderation: Michael Rosenberg

15.30 Auftritt Tandlerband

16:45 Weltmusik

17:00 Showbeginn mit Moderatorin Barbara Meier

- Rede Greta Thunberg

- Auftritt Pizzera & Jaus

- Kurze Interviewrunde mit Skistar Aksel Lund Svindal, Organisatorin Monika Langthaler

- Auftritt Conchita Wurst

- Rede Arnold Schwarzenegger

- Auftritt Hubert von Goisern

18:30 Schluss der Show



Moderiert wird das Groß-Event am Heldenplatz von Model Barbara Maier:

