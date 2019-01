Uni-Tier-Kalender riecht nach Ärger

Sauerei – oder klassischer Fall für "Jo mei"? Die "Aktionsgemeinschaft VetMed" postete am Montag den Teaser ihres neuen Kalenders auf Facebook. Am Titelblatt sind zwei junge Studentinnen abgebildet. Sie füttern in schwarzer Spitzenunterwäsche Schweine.

Umfrage Was halten Sie von dem Kalender? Finde ich toll, hilft den Katzen in Not!

Mir egal.

Furchtbar!

Obwohl die spärlich bekleideten Damen blendende Figur machen und der Kalender einem karitativen Zweck zugutekommt, war im Web rasch eine Diskussion am Dampfen. "Die 60er haben angerufen. Sie wollen ihr Frauenbild zurück", postete der Verband sozialistischer Studenten. Junos-Mann Yannick Shetty twitterte: "Das Frauenbild der ÖVP-Studierendenorganisation. Kannst’ nicht erfinden." Ein anderer (männlicher) User fragte: "Euer Ernst?"

Saumäßig schlagfertig dann die Reaktion der Initiatoren: "Für Katzen in Not tun wir fast alles!" Denn: Der komplette Verkaufserlös geht an SOS Katze. Abgebildet seien Frauen und Männer. Miau – oder au?

