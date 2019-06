Messerstich-Opfer außer Lebensgefahr

Eine Bluttat überschattete am Wochenende das Donauinselfest. Ein Pärchen aus Tschetschenien war am Festivalgelände unterwegs, als plötzlich ein Afghane (22) der Frau (23) die Handtasche stahl und davonlief.

Schwebte in Lebensgefahr

Der Freund der Bestohlenen verfolgte den Dieb und

stellte ihn bei der Brigittenauer Brücke. Eine Rauferei war die Folge, plötzlich zog der Afghane ein Messer und rammte es seinem Kontrahenten in den Rücken. Bereitschaftspolizisten nahmen den Verdächtigen fest.

Sein Opfer erlitt eine Lungenverletzung – der 26-Jährige wurde notoperiert und schwebte in Lebensgefahr. Auch am Sonntag lag er noch auf der Intensivstation des SMZ Ost. Laut den Ärzten ist sein Zustand mittlerweile aber stabil. "Er ist ansprechbar", so eine Sprecherin des Krankenanstaltenverbunds. Die Freundin des Opfers blieb unverletzt, sie erlitt einen Schock.

