Geschobene Partie? Miss Vienna bei Sieg ausgebuht

So stark polarisierte bisher noch keine Miss Vienna. Am Donnerstagabend wurde Beatrice Körmer zur Schönsten von Wien gekürt. Doch bereits beim Finale erntete die 23-Jährige Buhrufe aus dem Publikum.

Schon im Vorfeld der endgültigen Wahl hatte es Vorwürfe von Manipulation und Schiebung gegeben, etwa in Bezug auf die Zusammensetzung der Jury.

In anonymen E-Mails an die "Miss Austria Corporation" wurde zudem der Vorwurf erhoben vor allem, Miss-Vienna-Veranstalterin Agens Goebel stehe über die gleiche PR-Agentur in einem ein Naheverhältnis zur Kandidatin Beatrice Körmer zu haben.

Bei der Wahl kippte die Stimmung

Bei der Wahl im Wiener Club Schwarzenberg kam es dann zum Eklat: Als Beatrice Körmer im Sport-Dress auf die Bühne ging, gab es lautstarke Buhrufe aus dem Publikum. Moderatorin Clivia Treidl unterband die Störungen sogleich, doch die negative Stimmung blieb.



Sogar Peter Westenthaler meldete sich auf Facebook zu Wort und konstatierte dort: "Der Skandal ist perfekt!".

Und weiter: "11 tolle, engagierte Mädels wurden sichtbar unterbewertet und nur die Eine - im Vergleich maximal Durchschnittliche - von der es alle bereits seit Wochen wussten, wurde ebenso sichtbar von den üblichen Mitgliedern einer Wiener Schicki-Micki-Szene mit Höchstnoten überhäuft", ätzte der Ex-Politiker.

Droht Titel-Aberkennung?

Diese und ähnliche Vorwürfe konnten insbesondere mit dem Sieg Körmers auch die Miss-Austria-Corporation-Chefs Jörg und Kerstin Rigger nicht mehr ignorieren.

Heute, Freitag, soll entschieden werden, ob der 23-Jährigen der Titel aberkannt und die Wahl wiederholt wird.



