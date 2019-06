Mord-Alarm in Wien! Mann auf offener Straße getötet

In einer Wohnung in der Inzersdorfer Straße ist es am 14. Juni 2019 gegen 22.35 Uhr aus derzeit unbekannter Ursache zu einem Streit unter Bekannten gekommen.

Um die Streitigkeiten zu klären, gingen die beiden Männer im Alter von 26 und 24 Jahren, beide sind polnische Staatsangehörige, auf die Straße und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung.

Dabei zog der Ältere ein Klappmesser und stach seinem jüngeren Kontrahenten zumindest einmal in den Oberarm und einmal in den Hals.

Opfer starb im Krankenhaus

Danach flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber im Nahbereich des Tatortes angehalten und festgenommen werden. Die Tatwaffe, ein Klappmesser das der Mann zuvor weggeworfen hatte, wurde aufgefunden und sichergestellt.

Trotz mehrfacher Reanimationsversuche durch die Einsatzkräfte verstarb das 24-jährige Opfer kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Die Amtshandlung wird vom Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hoffmann geführt.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(re)