Zwischen Wien & Linz 02. Mai 2019

Mordverdächtiger in Zug festgenommen

Ein 32-jähriger Pakistani, der in seinem Heimatland wegen zweifachen Mordes gesucht wird, ist am Dienstag in einem Zug zwischen Wien und Linz gefasst worden.