Motorrad-Fahrschülerin (24) tödlich verunglückt

Eine 24-Jährige ist am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr im Rahmen einer Ausbildungsfahrt zum Erwerb ihres A-Führerscheins mit dem Motorrad in der Carlberggasse in Liesing in Richtung Erlaaer Straße ihrem Fahrlehrer nachgefahren.

Laut Zeugenangaben kam sie in der Unterführung der U6 in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß gegen den rechten Randstein und stürzte.

Per Helikopter ins Spital

Die junge Frau verlor laut Polizeibericht beim Sturz ihren Helm und erlitt durch den Aufprall schwerste Kopfverletzungen.

Die Einsatzkräfte wurden sofort alarmiert. Die 24-Jährige wurde unter fortlaufender Reanimation mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 9" ins Krankenhaus geflogen, wo sie aber wenig später aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstorben ist.

Die Carlberggasse war während der Aufräumarbeiten für gut zwei Stunden in der Zeit von 8.40 Uhr bis 10.35 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

