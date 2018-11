Nach 15 Jahren sucht Gloria ihre große Liebe

Aus den Augen, aus dem Sinn: Dieses Motto gilt für Gloria P. (33) wohl nicht. Denn die Wienerin sucht 15 Jahre, nachdem sie den Kontakt verloren hat, nach ihrer Jugendliebe.

Mit 16 Jahren hatte Gloria die damals etwa gleichaltrige Sarah L. in einem AMS Kurs kennengelernt: "Sie hatte so sinnliche braune Augen und lange, braune Haare. Wir haben uns gleich super verstanden, sind manchmal im Donauplex Billard spielen gegangen. Bei unserer letzten Begegnung – da war ich 18 – hat sie mich geküsst. Aber ich bin davongelaufen – leider zur falschen Frau", so Gloria P.

Nur wenige Hinweise

Vergessen hat die heute 33-Jährige ihre große Liebe nie, suchte sogar nach ihr: "Ich habe sehr wenige Hinweise. Ihre Mutter hat in der Nähe des Floridsdorfer Spitz gewohnt. Und ich weiß noch, dass sich Sarah mit einer Überwachungsfirma selbstständig machen wollte", meint Gloria und appelliert an Sarah: "Ich hoffe, du liest das. Es darf nicht so enden!"

Wer kennt Sarah? Hinweise an lokalredaktion@heute.at

(red)