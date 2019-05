Lauda-Abschied am Mittwoch im Stephansdom

Jetzt ist es fix: Kommenden Mittwoch wird für den am Montag in Zürich verstorbenen "Niki Nazionale" ein Requiem im Wiener Stephansdom zelebriert. Die Messe liest Dompfarrer Toni Faber – ein enger Freund Niki Laudas. Der Sarg wird von 8.00 bis 12.00 Uhr im "Steffl" aufgebahrt – so bekommen Fans die Möglichkeit, sich von ihrem Idol zu verabschieden. Zur Feier der Messe werden die sterblichen Überreste Laudas dann zum Hauptaltar getragen. Laudas Gattin Birgit, seine Kinder und die frühere Gattin Marlene werden dem Gedenkgottesdienst laut "Heute"-Infos beiwohnen. Das Requiem soll ersten Informationen zufolge auf Wunsch der Hinterbliebenen nicht im ORF übertragen werden. Gegen 14.15 Uhr wird der Sarg dann beim Riesentor verabschiedet.

Familie nimmt Ehrengrab nicht an

Die Beerdigung wird im Anschluss nicht am Wiener Zentralfriedhof, sondern im engsten Familienkreis unweit des jahrzehntelangen Wohnsitzes von Niki Lauda über die Bühne gehen. Wie berichtet, hatte die Stadt Wien ein Ehrengrab am Zentralfriedhof angeboten. Die Familie Lauda hat dies dankend abgelehnt – es wäre nicht in Nikis Sinn gewesen …

