Polizist aus Prügel-Video in Innendienst versetzt

Ein Handyvideo auf sozialen Netzwerken beschäftigt seit dem Wochenende auch die Polizei. Dort ist zu sehen, wie ein Beamter auf einen von mehreren Polizisten am Boden fixierten Mann einboxt. Das Video sorgte für Empörung.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft untersuchen inzwischen "die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit" des Vorgehens. Die beteiligten Beamten wurden inzwischen ausgeforscht. Jener Polizist, der dem Mann die Faustschläge verpasste, wurde vorübergehend in den Innendienst versetzt, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte.



Man sei an der lückenlosen Aufklärung des Vorfalls interessiert, betont man bei der Exekutive. Alle Beteiligten und Zeugen werden in den nächsten Tagen einvernommen.

(hos)