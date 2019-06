Floridsdorf 22. Juni 2019 09:48; Akt: 22.06.2019 11:13 Print

Prügelattacke auf Paar in der U1 schockt Wien

Zu einer Prügelattacke kam es am Freitagnachmittag in Wien-Floridsdorf. In der U1 gingen drei Jugendliche auf Fahrgäste und ein Ehepaaar los.