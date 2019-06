500.000 Menschen feiern Mega-Party am Ring

Am heutigen Samstag zieht die Regenbogenparade bereits zum 24. Mal über die Wiener Ringstraße. Sie ist Symbol für eine Kultur der Solidarität, Toleranz und Gleichberechtigung.

Bis zu 500.000 Teilnehmer werden zerwartet. Ab 10 Uhr wird am Rathausplatz gefeiert, Start der Parade ist um 12 Uhr auf Höhe des Rathausplatzes beim Pride Village. Mehr als fünf Stunden lang zieht der Paradenzug dann gegen die Fahrtrichtung einmal rund um den Ring und Kai zurück zum Rathaus. Dementsprechend kommt es auch immer wieder zu Sperren im Innenstadtbereich. Lassen Sie heute am besten das Auto stehen, oder weichen Sie großräumig aus.

"Fegenbogenparade" der 48er

Wie bei jedem Großevent in der Stadt, ist natürlich auch bei der EuroPride 2019 die MA 48 im Großeinsatz: Unmittelbar hinter dem Paradezug startet auch die "Fegenbogenparade" der MA 48 mit den notwendigen Aufräumarbeiten. Drei Kehrmaschinen, vier Kleinfahrzeuge sowie zwei Waschmaschinen des Fuhrparks und 18 Mitarbeiter der Straßenreinigung werden gleich hinter dem Umzug den sauberen Zustand der Ringstraße wieder herstellen.



Route der Regenbogenparade am 15. Juni (Grafik: APA)

Ein besonderes Highlight ist der liebevoll restaurierte MA 48-Tornado, ein 1975 gebauter Waschwagen, der bis Ende der 1990er-Jahre im regulären Betrieb war. Dieser Straßenwaschwagen hat hinten links und rechts je zwei fix montierte Waschdüsen, die entweder für den linken oder rechten Straßenrand eingesetzt wurden. In der Mitte ist ein schwenkbarer Waschbalken mit insgesamt vier Waschdüsen angebracht. Der 192 PS starke Sechs-Zylinder-Dieselmotor wurde nachträglich mit einem Partikelfilter ausgerüstet.

Wiener Linien mit Sonderfahrzeugen voraus

An der Parade nehmen auch die Wiener Linien teil. Die Wiener Linien unterstützen die LGBTIQ-Community bereits seit vielen Jahren und führen traditionell die Regenbogenparade an. Heuer sind die Wiener Linien Partner der EuroPride 2019 und führen den Festzug der Parade am Samstag mit zwei Schienen-Sonderfahrzeugen. Die Wagen wurden neu gebrandet und erstrahlen in frischem Regenbogen-Design. Auch alle Straßenbahnen sind im Pride-Monat als Zeichen für Toleranz und Akzeptanz mit Regenbogenfähnchen geschmückt.

Stadtgärtner verbreiten Stimmung im Rathauspark

Auch die Wiener Stadtgärtner verbreiten bunte Stimmung, sie haben 12.000 Blumen in den Regenbogenfarben ausgepflanzt. Umweltstadträtin Ulli Sima: "Wir wollen auch im öffentlichen Raum EuroPride-Stimmung in unserer Stadt verbreiten. Mit den Regenbogen-Blumenbeeten setzen wir ein Zeichen für das Miteinander und die Akzeptanz in unserer Stadt." Zusätzlich zu den Regenbogen-Blumenbeeten zieren 50 lebensgroße bunte Figuren und 1.000 "Herzerlstecker" mit dem EuroPride-Slogan "Together and Proud" den ganzen Juni über viele Grünflächen der Stadt. Im Rathauspark wurde zudem ein Fotopoint eingerichtet.

