Scooter kann zerfallen: Lime ruft Roller zurück

Wieder Wirbel um die Mietscooter in Wien: E-Roller-Vermieter Lime muss nun ein Modell seiner Scooter vom Markt nehmen.

Roller des chinesischen Herstellers Okai können angeblich während der Fahrt auseinanderbrechen.

Umfrage Schon einen Leih-E-Scooter benutzt? Ja, fahre regelmäßig damit

Nein

Ja, mal ausprobiert

Habe meinen eigenen

In den USA sind bereits 40 Fälle bekannt geworden. Lime ist nun fieberhaft damit beschäftigt, die Gefährte weltweit aus der Flotte zu entfernen. Die Mietroller-Firma arbeitet eng mit den Behörden zusammen.

Einige der zerbrechlichen China-Roller sollen laut Berichten auch in Wien unterwegs sein. Lime-Mitarbeiter warnten angeblich schon vor Rissen in den Geräten. Bisher gab es in Wien zum Glück noch keine Vorfälle mit zerbrechenden E-Scooter.

E-Scooter in der City

(red)