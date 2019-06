Schuss bei Streit zwischen Teenagern in der Seestadt

In der U2-Station Seestadt in Wien-Donaustadt gerieten am Samstagabend zwei Gruppen von Jugendlichen aneinander. Im Zuge dessen wurde ein 16-Jähriger mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Der Auslöser und der genaue Tatablauf des Konflikts sind noch nicht bekannt.

(Bild: Screenshot Google Maps) (Bild: Screenshot Google Maps)

Bein Eintreffen der Polizei gaben sich fünf Jugendliche als Opfer des Vorfalls zu erkennen. Im Zuge des Streits dürfte es zu Drohungen mittels eines Totschlägers, eines Elektroschockers und einer Handfeuerwaffe gekommen sein.

Nachdem eine Person Faustschläge erlitt, wurde ein Schuss einer Schreckschusspistole abgegeben. Daraufhin zerstreute sich eine Gruppe von Jugendlichen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)