Tausend Lichter am Heldenplatz für Nazi-Opfer

Um 19 Uhr versammelten sich die Teilnehmer des "Light of Hope"-Gedenkmarsches am Heldenplatz. Dieser fand anlässlisch des 80. Jahrestags der NS-Novemberpogrome von 1938 statt. Vom Heldenplatz marschierten die Teilnehmer durch die Innenstadt zum Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Schoah am Judenplatz.

Parallel dazu fand die wöchentliche Donnerstagsdemo statt, bei der rund 5.000 Teilnehmer erwartet wurden. Auch diese legte ihren Fokus auf die Jüdinnen und Juden, die vor 80 Jahren verschleppt wurden.

"Light of Hope"

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)