U-Bahnlinie U4 wird ab Samstag gesperrt

Ab kommendem Samstag, dem 29. Juni (ab ca. 00.40 Uhr) bis einschließlich 1. September kann die U4 zwischen den Stationen Karlsplatz (Wieden) und Längenfeldgasse (Meidling) nicht fahren. Grund sind Modernisierungsarbeiten: In den nächsten zwei Monaten wird in diesem Bereich die Strecke vom Fundament bis zu den Gleisen komplett erneuert. Zudem werden in den Stationen Margaretengürtel und Kettenbrückengasse die Bahnsteige, die Stiegen in den Otto-Wagner-Stationsgebäuden und der Bodenbelag in den Foyers saniert.

Busse als Ersatzlinien unterwegs

Während der Teilsperre zwischen Karlsplatz und Längenfeldgasse empfehlen die Wiener Linien, großräumig auf die Linien U3 und U6 auszuweichen. Diese zwei U-Bahnlinien sowie die Straßenbahnlinie 6 und die vier Buslinien 13A, 14A, 57A und 59A werden von 29. Juni bis einschließlich 1. September in dichteren Intervallen unterwegs sein.

Wer sein Ziel direkt im Baustellenbereich hat, kann auch auf die Busse der Zusatzlinie U4z umsteigen. Aufgrund der Intervallverdichtungen stellen die Wiener Linien den Öffi-Fahrgästen auf diesen Linien täglich 103.000 zusätzliche und somit insgesamt 630.000 Plätze zur Verfügung.

"Mit den Intervallverdichtungen auf den Ausweichrouten schaffen wir attraktive Alternativen für unsere Fahrgäste während der Bauarbeiten. Das verstärkte Angebot verkürzt die Umsteigezeiten und mit den zusätzlich geschaffenen Plätzen wird der Komfort für die Fahrgäste erhöht", erklärt Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.

Fahrgäste auf vielen Kanälen über Sperre informiert

Die Wiener Linien wollen die Anrainer und Öffi-Nutzer möglichst umfassend über die Sommersperre informieren. Schon in den vergangenen Wochen wurde mittels Hausaushängen und Informationsschreiben auf die bevorstehende Teilsperre aufmerksam gemacht. In den nächsten Tagen sollen zusätzlich in zahlreichen U-Bahn-Stationen Info-Folder aufgelegt und U4-Züge mit Info-Beklebungen auf den Türen ausgestattet werden.

Auch entsprechende Durchsagen sowie Informationen über Infoscreen starten zeitgerecht. Einige Tage vor sowie die erste Zeit während der Sperre steht wie immer auch Info-Personal in den Stationen zwischen Karlsplatz und Längenfeldgasse für die Fahrgäste zur Verfügung.

Alle Infos zur U4-Modernisierung gibt es online hier.

