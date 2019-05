Vassilakou hat Studium bereits abgeschlossen

Für ihr Studium musste sich Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (G) viel Kritik gefallen lassen. Sie habe Gemeinderatssitzungen "geschwänzt", warf ihr die FPÖ im Vorjahr vor.

Zeit nach der Politik

Das 18-monatige "Executive Master"-Studium an der London School of Economics (LSE) in London kostete 38.000 Euro. Nun hat Vassilakou den Städtemanagement-Lehrgang abgeschlossen. Schon im Februar bekam sie ihr Diplom. "Ich kann das nur empfehlen", meinte Vassilakou schon einmal zu "Heute".

Sie plant nun für die Zeit nach der Politik. Am 26. Juni übergibt Vassilakou ihr Amt an Nachfolgerin Birgit Hebein. Nach einer Urlaubspause könnte sie sich eine Tätigkeit als Expertin im internationalen Städtemanagement vorstellen. Am Donnerstag stellte sie zum letzten Mal die Europride-Parade mit Conchita (l.) im Rathaus vor.



(red)