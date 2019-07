Vereine "verwandeln" IT-Schrott in Schul-Laptops

Laut Statistik Austria waren im Jahr 2018 25 Prozent oder 372.000 Personen aller Armuts- und Ausgrenzungsgefährdeten Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren. Das Risiko sozialer Ausgrenzung habe für diese Altersgruppe mit 21 Prozent über dem der Gesamtbevölkerung gelegen.

Weil Armut auch die Bildungschancen vermindere, hat der gemeinnützige Wiener Verein MUT gemeinsam mit dem Verein Socius die Initiative "100:eins" gestartet, die Kindern sozialschwacher Familien unter die Arme greift.

"Gerade in den höherstufigen Schulklassen ist für rund Zweidrittel der Lehrgegenstände mittlerweile ein Laptop notwendig. Doch gleichzeitig steigt der Anteil jener Jugendlichen, die sich eben den nicht leisten können, daraus ergeben sich auch Nachteile in den Ausbildungschancen. Mit dem Projekt 100:eins helfen wir und stärken so die Chancengleichheit bei Bildung", erklärt MUT-Projektleiter Alex Maier (51) gegenüber "Heute".

240 kg gesammelter IT-Schrott in drei Notebooks getauscht

Seit Beginn der Aktion im April 2019 wurden 240 Kilogramm IT-Altgeräte gesammelt und recycelt. Im Gegenzug wurden dafür drei Laptops für finanziell benachteiligte Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Über einen Laptop durfte sich etwa eine Schülerin des BRG Rahlgasse freuen, der noch vor Schulschluss übergeben wurde. Das Ziel sei es, diese Zahl bis zum Ferienende mindestens zu verdoppeln.

Aktion "100:eins" für mehr Chancengleichheit am Bildungsweg

Um den heutigen, höheren Bildungsweg gut beschreiten zu können, seien Schülerinnen und Schüler auf Notebooks als Lernbehelf angewiesen. Aus diesem Grundgedanken heraus wurde die gemeinsame Aktion "100:eins" gestartet. Für eine gewisse Menge gespendeten IT-Schrott, der von Socius recycelt, repariert oder neu verarbeitet wird, bekommt je ein finanziell benachteiligter Jugendlicher einen Laptop für die Schule. So werden aus 100 gesammelten Handys, Festplatten oder Motherboards oder aus 100 Kilogramm diversem Elektroschrott je ein funktionstüchtiger Laptop für bedürftige Schülerinnen und Schüler.

IT-Rohstoffe für heimische Industrie

In dem behördlich genehmigten Recyclingbetrieb von Socius werden die gespendeten Geräte fachgerecht in Einzelteile zerlegt und zu 100 Prozent wieder der heimischen Rohstoffindustrie zugeführt. Dabei gehe Socius eigene Wege und achte bei der Weitergabe insbesondere darauf, dass diese Rohstoffe nicht – etwa durch Exporte – der heimischen Rohstoffindustrie entzogen werden. Dadurch werde im sozialen Entsorgungsbetrieb von Socius täglich eine Tonne CO2 Emission eingespart.

Sammelstelle im Verein MUT

Auch Privatpersonen und Unternehmen können helfen und ihre alten Elektronikgeräte im Vereinszentrum des Vereins Mut in Wieden abgeben. Größere Mengen holt der Verein nach Absprache auch gerne ab. Mehr Infos dazu gibt es online hier.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)