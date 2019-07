Mann verschanzt sich - Großeinsatz im 20. Bezirk

In Wien-Brigittenau ist derzeit ein polizeilicher Großeinsatz im Gange. Nach einem vermutlichen häuslichen Streit, hat sich nun eine männliche Person in einer Wohnung eingesperrt. Die Frau befindet sich in Obhut der Polizei. Die Bereich um die Pasettistraße ist großräumig abgesperrt.

Angefangen hat alles damit, dass eine Frau aus dem Fenster um Hilfe gerufen hat. Sie gab an, dass sie von ihrem Lebensgefährten, einen 51-jährigen Österreicher, verletzt und bedroht wurde.

Sie wurde dann von der Feuerwehr mittels Drehleiter aus der Wohnung evakuiert. Vor Ort befinden sich unter anderem auch die Cobra und die WEGA. Für einen Zugriff wäre alles soweit vorbereitet. Ob und wann der Einsatzleiter einen solchen befiehlt, ist noch nicht abzusehen.

Auf "Heute.at"-Anfrage sagte Polizeisprecher Daniel Fürst, dass keine Zivilisten in Gefahren sind. Derzeit besteht kein Kontakt zum Mann, der sich eingesperrt hat. Er zeigt sich nicht kooperativ. Laut derzeitigem Ermittlungsstand befindet er sich allein in der Wohnung.



Lokalaugenschein von "Heute.at"

"Heute.at" sprach auch mit einer Nachbarin. Im Video, erfahren Sie wie die bangen Momente miterlebte.







(mr)