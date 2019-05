Wahn trieb Mama und Kinder in den Hungertod

Der Obduktionsbericht offenbart schreckliche Details: Schon Ende März/Anfang April dürften die Mutter (45) und ihre Zwillingstöchter (18) in der Wohnung in der Werndlgasse 14–18 (Floridsdorf) verstorben sein.

Die Körper waren abgemagert, die drei verhungert. Grund dürfte eine psychische Erkrankung der Mutter gewesen sein. Laut einem Experten kann es dabei zu Wahnvorstellungen kommen: "In seltenen Fällen wird Nahrung als Gift wahrgenommen", so der Spezialist.

Entwicklungsverzögerung

Die Mutter könnte ihr Verhalten auf die Kinder übertragen haben – das würde erklären, warum alle drei verhungert sind. Allerdings betont die Polizei, dass "sich nicht immer alles restlos aufklären lässt". Die Familie lebte äußerst isoliert. "Die Mutter hat mich immer freundlich gegrüßt, ansonsten haben wir eigentlich nicht miteinander geredet", berichtet eine Nachbarin.

Die Zwillinge galten als still und ruhig, so Andrea Friemel von der MA 11. Anscheinend lag eine Entwicklungsverzögerung vor. Die Mutter und ihre beiden Töchter waren am Montag tot aufgefunden worden. Ein Gewaltverbrechen ist nun mit Sicherheit auszuschließen.

Frauenleichen in Floridsdorf entdeckt



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: