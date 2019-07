Waldbrandgefahr – Ab sofort Grillverbot in Wien

Seit Tagen klettern die Temperaturen in Wien auf über 30 Grad, die Wälder und Wiesen sind ausgetrocknet und auch für die nächsten Tage ist Hitze und Trockenheit angesagt. Die Regenschauer der letzten Stunden haben leider nicht ausgereicht, um die Situation zu entschärfen. Aufgrund möglicher Waldbrandgefahr wird daher ab sofort ein Grillverbot für alle öffentlichen Grillplätze in der Stadt verhängt, gibt die Stadt in einer Aussendung bekannt. Es gilt bis auf weiteres und wird erst bei "nachhaltigen Regenschauern" wieder aufgehoben.

"Es wäre unverantwortlich, bei dieser extremen Trockenperiode das Grillen weiter zu gestatten. Wir appellieren an die Bevölkerung, sich an dieses Verbot zu halten, um niemanden zu gefährden", so der stellvertretender Forstdirektor Herbert Weidinger.

Konkret ist "das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer und Licht sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und dessen Gefährdungsbereich im Gebiet der Stadt Wien" verboten. Das Grillen in privaten Gärten außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes ist gestattet. Die Stadt Wien mahnt aber angesichts der Hitze und der Trockenheit bei Grillen im Freien zu besonderer Vorsicht.

Strenge Kontrollen

Die Grillplätze und Grillzonen im Donauinselbereich werden von der Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) kontrolliert. Die Grillplätze in Wienerwald-nahen Gebieten des Forstbetriebs werden von FörsterInnen der MA 49 streng kontrolliert, im Draschepark in Wien-Liesing achten MitarbeiterInnen der MA 42 auf die Einhaltung des Grillverbots. Überall unterstützen die Grillplatzmeister die Kontrolle.

