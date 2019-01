Am Kaiserwasser in Wien 22. Januar 2019 12:32; Akt: 22.01.2019 12:32 Print

Frau und Hund in Eis eingebrochen

Rettungseinsatz am Dienstag in der Wiener Donaustadt: Eine Frau und ihr Hund waren am Kaiserwasser in das Eis eingebrochen. Die Berufsfeuerwehr eilte zu Hilfe.