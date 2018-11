Wien weitet Angebot während der Ferien aus

Die langen Sommerferien sind gerade für berufstätige Eltern eine große Herausforderung: Zwei Monate lang Betreuung für Kinder zu organisieren, ist oft eine finanzielle Belastung und ein organisatorischer Spagat. Um hier zu unterstützen, baut die Stadt Wien für kommenden Sommer großflächig das Programm aus.

Umfrage Haben Sie Probleme eine Betreuung für Ihre Kinder zu finden? Ja, gerade in Ferienzeiten ist das oft schwer.

Ohne Oma und Opa wäre es sehr schwierig, mit geht es aber.

Nein, ich habe damit gar keine Probleme.

Ich habe keine Kinder.

"Unser Ziel ist es, allen Wiener Familien bereits im kommenden Sommer ein hochwertiges Ferienprogramm für alle Kinder bis 14 Jahre anzubieten", erklärten Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ).

Bei den "Summer City Camps" soll nicht die reine Betreuung im Vordergrund stehen, sondern die Kinder sollen mit Spiel und Spaß vor allem auch individuell in ihren Begabungen und Interessen gefördert werden. Auch Angebote für Kinder mit Behinderungen sind im Programm geplant. Insgesamt investiert die Stadt dafür im nächsten Jahr rund 6 Mio. Euro.

Übersichtliches Angebot für 6.000 Kinder

"Uns war es wichtig, für Eltern ein klares, übersichtliches und leicht zugängliches Angebot zu schaffen", unterstrich Czernohorszky. Dazu werden die verschiedenen Angebote der Stadt zusammengeführt und ausgeweitet und von der "Bildung im Mittelpunkt GmbH" koordiniert. Diese "Summer City Camps" sollen die bereits bestehenden ganzjährigen Angebote in den Horten sowie die Ferienbetreuung an Bildungscampus-Standorten ergänzen.

Anmeldung für City Camps ab Februar

Ab Februar 2019 wird es für die "Summer City Camps" im Internet eine Übersicht mit Anmeldemöglichkeit geben. Zudem sind auch dezentrale Anmeldemöglichkeiten in den Bezirken geplant. Damit soll für Eltern die zeitaufwändige Suche nach Ferienangeboten entfallen, eine Bindung an den Wohnbezirk gibt es nicht. "Jedes Kind kann an jedem Standort in Wien angemeldet werden", heißt es von der Stadt.

25 Standorte für rund 6.000 Kinder

Die "Summer City Camps" werden wienweit an insgesamt 25 Standorten stattfinden und rund 3.000 Plätze anbieten, die im Laufe der Ferien aufgrund von Abwesenheiten durch Urlaube von rund 6.000 Kindern genutzt werden können.

Zielgruppe sind alle Wiener Kinder bis 14 Jahre, die eine Volksschule, neue Mittelschule, Sonderschule oder Unterstufe AHS in Wien besuchen und deren Ferienbetreuung nicht durch einen Hortplatz oder durch die Betreuung an einem Campus-Standort gewährleistet ist. Sie müssen auch ihren Hauptwohnsitz in Wien haben.

Die Camps laufen von 1. Juli bis 30. August 2019, täglich von 8 bis 17 Uhr. Darüber hinaus gibt es bei Bedarf ab 7.15 und bis 18 Uhr Betreuungsmöglichkeiten. Die Kosten für einen Ganztagsplatz inklusive Mittagessen betragen 50 Euro pro Woche.

Kooperationen mit Sport, Kultur und Wissenschaft

Für die organisatorische Abwicklung der "Summer City Camps" läuft noch bis Ende November ein sogenannter "Fördercall", bei dem interessierte gemeinnützige Vereine und Organisationen aufgerufen sind, Konzepte zur qualitätsvollen Betreuung und Förderung von Kindern während der Sommerferien einzureichen.

Neben Sport und Spiel sind an speziellen Standorten auch gezielte Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik oder Englisch im Ausmaß von 15 Wochenstunden geplant. Darüber sind auch Kooperationen mit sportlichen, kulturellen, forschenden und kreativen Angeboten geplant, die das Umfeld des jeweiligen Grätzls mit einbeziehen.

Alle aktuellen Infos und Anmeldemöglichkeit zu den Summer City Camps gibt es ab Februar auch unter info@summercitycamp.at sowie unter der Hotline (01) 524 25 09 46.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)