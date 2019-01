24. Wiener Eistraum am Rathausplatz eröffnet

Der 24. Wiener Eistraum ist am Freitag feierlich am Rathausplatz in die neue Saison gestartet. Bis zum 3. März können Besucher nun ihre Eislauf-Fähigkeiten verbessern.

Besonderes Highlight: Der Eislaufplatz hat mit dem sogenannten "Sky Rink" nun sogar zwei Ebenen. Auch die Fläche wurde von 8.000 auf 9.000 Quadratmeter erweitert.

Um 19.00 Uhr wurde der Wiener Eistraum mit einer fulminanten Show der "Ice Glitz Productions" aus Großbritannien eröffnet. Tausende Eislauffreunde ließen sich das natürlich nicht entgehen und zogen bereits am 1. Tag ihre Kurven.

Pinguine als hilfreiche Stütze

Eine weitere kleine Übungsfläche mit rund 100 m² im östlichen Park bietet während der gesamten Öffnungszeit die Möglichkeit für ein erstes Kennenlernen mit dem glatten Untergrund. AnfängerInnen finden auf beiden Flächen stabilen Halt bei Stützvorrichtungen in Form von Pinguinen.

Schlittschuhverleih

Für Schnellentschlossene bietet der Schlittschuhverleih vor Ort rund 2.000 Paar mit Warmluft vorgewärmte Schlittschuhe in den Größen 23 bis 52 sowie 300 kostenlose Schutzhelme und verstellbare Doppelkufen.

Die Stadt Wien lädt auch diese Saison wieder alle Wiener Kindergärten, Schulen und Horte im Schulverband zum kostenlosen Eislaufen am Wiener Eistraum ein.

Schulaktion

Diese "Schulaktion" gilt jeweils an Schultagen von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Die Tickets sind ohne Voranmeldung bei der Kassa nach Ausfüllen einer Empfangsbestätigung erhältlich. Im Rahmen dieser Schulaktion können zudem Schlittschuhe zu einem ermäßigten Preis ausgeliehen werden.

Natürlich kommen auch hungrige Mäuler am Wiener Eislauftraum auf ihre Kosten. In gleich mehreren Lokalen und Ständen können sie sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Der Wiener Eistraum ist von 19. Jänner bis inklusive 3. März von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet.

