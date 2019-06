Wiener Linien sind jetzt auch im Bad "anziehend"

Passend zum anhaltenden Sommerwetter präsentieren die Wiener Linien nun ihre erste Bademoden-Kollektion. Sie besteht aus einem dunkelblauen Badeanzug und einer weißen Unisex-Badehose. Das Design knüpft an die erfolgreiche "Capsule Collection" an: Beide Teile sind in klare Linien und reduzierten Farben designt. Damit sollen sie nicht nur am Strand ein echter Hingucker sein, sondern auch absolut "stadttauglich" und mit normaler Kleidung kombinierbar.

Erhältlich ist die neue Bademode ab 5. Juli im Onlineshop und im Shop im Verkehrsmuseum Remise. Badeanzug und Badehose kosten je 79,90 Euro, im Set ist beides für 149,90 Euro zu haben.

Nachhaltige Badekollektion in "limited edition"

Die schicken Teile erscheinen als "limited edition", das heißt in begrenzter Stückzahl. Bei der Produktion setzen die Wiener Linien auf Nachhaltigkeit. Die atmungsaktiven, hautfreundlichen Stoffe bestehen aus der österreichischen Lenzing Faser und stammen ausschließlich aus Überproduktionsbeständen, die nun eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung finden. Die Kollektion entstand in Zusammenarbeit mit MIYAGI, einem Wiener Label für nachhaltig produzierte Bodywear, und Peng!

Wiener Linien-Ausblick auf den Modeherbst

Wer von der Wiener-Linien-Mode nicht genug bekommen kann, darf sich schon jetzt auf den Herbst freuen: Die begehrte Capsule Collection geht mit einer Herbstkollektion in die Verlängerung. Bis dahin gibt es im Fanshop der Wiener Linien alles, was man für einen Sommer am Strand braucht: ein Badetuch, eine Drybag, einen Fächer sowie ein Trink-Set im Netzplan-Design. Erhältlich sind die Produkte im Shop im Verkehrsmuseum Remise, im Onlineshop und zum Teil auch im Infocenter U2xU5 (U2/U3-Station Volkstheater) sowie in ausgewählten Infostellen.

(lok)