Wiener Polizei legt "Marihuana-Hotline" still

Polizeibeamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ist gelungen, eine sogenannte "Marihuana-Hotline" stillzulegen. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag bekannt.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen und einem Hinweis der Polizeiinspektion Linzerstraße konnten rund 100 Abnehmer ausgeforscht werden, die im Zeitraum der letzten zwei Jahre über eine Telefonnummer und anschließende Treffen die Suchmittel bezogen haben.

Die mutmaßlichen Dealer, vier gambische Staatsangehörige und ein Nigerianer, konnten im November 2018 in der mutmaßlichen Bunkerwohnung in der Felberstraße festgenommen werden.

Zu den dort aufgefundenen 8,6 Kilogramm Marihuana, 15 Gramm Kokain und mehreren tausend Euro Bargeld, wird den Männern der Verkauf von rund 6 Kilo Marihuana in den letzten 2 Jahren zur Last gelegt. Der gesamte Straßenverkaufswert liegt bei etwa 160.000 Euro. Die Männer befinden sich in Haft.

