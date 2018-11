Wiener will 6.000 Euro für Puber-Werke aus dem Häfn

"Puber ist ein lockerer, umgänglicher und cooler Typ, der es nicht immer leicht gehabt hat im Leben. Er war aber auch jähzornig und ist schnell hochgegangen", erzählt Manuel M. (30, Name geändert). Der Wiener – er saß im Häfn, weil er einem Dealer gedroht hatte – teilte sich 2016 rund zwei Monate lang eine Zelle mit dem bekannten Sprayer.

Puber (34), dessen Schriftzug hunderte Mauern in Wien zieren, wurde im Mai 2016 wegen schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und illegalen Waffenbesitzes (ein Butterfly-Messer) zu zehn Monaten Haft verurteilt.

Es war übrigens das zweite Mal, dass sich der gebürtige Schweizer mit brasilianischen Wurzeln vor einem Richter verantworten musste: Bereits 2014 erhielt der Graffiti-Künstler wegen Sachbeschädigung in 232 Fällen eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Danach kehrte Puber, der mit bürgerlichem Namen Renato Spuberi heißt, in seine Heimatstadt Zürich zurück – vorerst.

Puber wollte sich einen Namen machen

Denn im Februar 2016 kam der Sprayer für eine Ausstellung in der Ho Gallery wieder nach Wien. Mitte April wurde Puber dann beim Knacken von Fahrradschlössern erwischt, wehrte sich bei der Festnahme, verletzte dabei einen Polizisten an der Hand und landete schließlich bei Manuel M. in der Justizanstalt Josefstadt.

"Wir haben uns einfach gut miteinander verstanden. Er hat viel von seinem Leben erzählt, von seinen Eltern und seiner Schwester geredet, mit der er sich sehr gut versteht. Es war ihm wichtig, dass er sich einen Namen macht und, dass seine Werke ausgestellt werden", erinnert sich Manuel M.

Fünf Zeichnungen um 6.000 Euro

Der Beginn der Freundschaft war allerdings etwas holprig: "Ich hab' ihn am Anfang auf die Schaufel genommen, hab' zu ihm gesagt: 'Was du kannst, kann ja jeder.' Dann hab' ich aber schnell gesehen, dass das kein Geschmiere ist, und wir haben gemeinsam gezeichnet", berichtet Manuel M., der nun eine Bäcker-Lehre machen möchte.

Fünf Zeichnungen aus der Haft-Zeit mit Puber hat Manuel M. aufgehoben – diese bietet der Wiener auf der Online-Plattform "willhaben" um 6.000 Euro (Verhandlungsbasis) an. Findet sich kein Käufer, hebt er die Zeichnungen für seine Tochter (5) auf: "Ich denke mir, die könnten einmal viel wert sein", hofft der 30-Jährige.

