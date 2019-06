Wurde Klima-Aktivist von Polizisten geschlagen?

Die Wiener Polizei hat am Freitagnachmittag etwa 100 Klima-Demonstranten vorläufig festnehmen müssen, da sie auf der Aspernbrücke den Verkehr gestoppt, sich festgekettet und daneben benommen haben.

Die Polizei selbst berichtete von Sitzblockaden und Übertretungen nach dem Pyrotechnik- und Versammlungsgesetz. Etwa 250 Personen blockierten den Bereich Aspernbrücke/Urania und forderten einen radikalen Wandel des Mobilitätssystems.

Aufregung um Video auf Twitter



Im Zuge der Festnahmen mussten einige der Demonstranten von den Polizisten am Boden fixiert werden. Ein Video, das derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt so eine Szene. Darauf ist zu sehen, wie ein Polizist scheinbar auf einen am Boden liegenden Mann einschlägt.

Im Hintergrund ist zu hören: "In die Niere! In die Niere!" Aus welcher Richtung die Rufe kommen, ist jedoch unklar. Die Demonstranten, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, sind jedenfalls schockiert und schreien: "Schläge! Lasst ihn los!"

Was genau bei dieser Amtshandlung passierte, ist in dem Video nicht eindeutig zu erkennen, da einige Beamte den Mann fixieren und so der Handykamera die Sicht versperren.

In den sozialen Netzwerken ist der Aufschrei jedenfalls groß. User sprechen von "Polizeigewalt" und "schwerer Körperverletzung". Die Wiener Polizei hat bereits auf das Posting reagiert: "Der Vorfall wurde an die zuständige Stelle weitergeleitet und wird überprüft werden."

Ein Aktivist postete ein Video der Aktion:



