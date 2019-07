Unglück in Floridsdorf: S-Bahn prallte gegen Zug

Zu einem Zugunfall ist es am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in Wien-Floridsdorf gekommen. Der Vorfall ereignete sich zwischen den Schnellbahnstationen "Floridsdorf" und "Siemensstraße". Die Einsatzkräfte rückten in die Angererstraße aus.



Wie die ÖBB auf Twitter berichteten waren bereits kurz nach dem Zusammenstoß Einsatzkräfte vor Ort. Die betroffenen Züge konnten rasch evakuiert werden. Jene Personen, die unverletzt blieben wurden mittels bereitgestellten Bussen vom Ort fes Geschehens abtransportiert.





Unglück geschah während einer Verschubfahrt

Die Feuerwehr ist mittlerweile abgerückt. Sie war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Nur eine der beiden Garnituren, die Schnellbahn, war mit Passagieren besetzt. Es befanden sich 60-80 Personen in der Schnellbahn. Die Feuerwehr spricht auf "Heute.at"-Nachfrage von drei leichtverletzten Personen.

Laut Angaben der ÖBB ereignete sich der Unfall im Rahmen einer Verschubfahrt. Dies erklärt auch warum sich in einer Zugsgarnitur keine Fahrgäste befanden.

(mr)