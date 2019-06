So schrill und bunt wird der letzte Life Ball gefeiert

"United in Diversity" ("In Vielfalt vereint") – lautet das Motto des Life Ball 2019, der am Samstagabend im Wiener Rathaus über die Bühne ging. Nach über 26 Jahren findet das AIDS-Charity-Event nun zum vermutlich letzten Mal statt.

Veranstalter Gery Keszler hatte vor rund einem Monat offiziell das Aus verkündet, da es an Geld für die Finanzierung des opulenten Events mangle.

Unter den heurigen Gästen befinden sich auch zahlreiche namhafte Stars wie Burlesque-Ikone Dita Von Teese oder Sängerin Aura Dione ("I Will Love You Monday (365)"). Auch Schauspielerin Katie Holmes ("Dawson’s Creek") hatte sich angesagt.

Buntes Treiben ohne Lohan

Klar, dass beim Thema Zirkustreiben auch Roncalli-Direktor Bernhard Paul nicht fehlen darf. Conchita Wurst wiederum sorgte am Roten Teppich als SM-Version eines Zirkusdirektors für Aufsehen. Die schrillsten Outfits und Kostüme des Abends sehen Sie in der Diashow oben.

US-Skandalnudel Lindsay Lohan sollte ebenfalls die Jury beehren, soll aber laut brodelnder Gerüchteküche von Gery Keszler persönlich wieder ausgeladen worden sein, nachdem sie eine Gage für ihren Auftritt verlangt habe.

Die Bilder des Tages

