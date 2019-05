'Bachelorette' Nadine Klein zeigt ihren neuen Freund

Die Ex-Bachelorette trennte sich erst im Oktober 2018 von Alexander Hindersmann, für den sie sich in der Kuppelshow am Ende entschied. Die Beziehung der beiden hielt jedoch nur ein paar Monate. Von Liebeskummer ist aber keine Spur zu sehen, im Gegenteil, die 33-Jährige verriet nun auf Instagram, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat.

Auf dem Foto sieht man, wie sie einem blonden Mann gegenüber steht, die beiden schauen sich dabei tief und verliebt in die Augen. Ein Zitat dazu ersparte sich die hübsche Blondine, stattdessen postete sie lediglich ein Herz-Emoji, ganz nach dem Motto: "Blicke sagen mehr als 1000 Worte".

Nadines neuer Freund soll aus Berlin kommen und Tim Nicolas heißen. Sehr viel mehr weiß man jedoch noch nicht über ihren neuen Schatz, da er nicht in der Öffentlichkeit steht. Fans und Freunde der hübschen Blondine freuen sich jedenfalls mit dem neuen Pärchen.

(baf)