"Posh Spice" zitiert bei Dankesrede aus 'Wannabe'

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die 44-Jährige für ihre Arbeit als Modedesignerin mit dem "Fashion Icon Award" ausgezeichnet.

Bei der Dankesrede ließ es sich Victoria Beckham nicht nehmen, aus dem Text des ersten Hits ihrer eben erst wiedervereinigten Band zu zitieren.

"Ich sagte mir immer selber 'Träume groß, und dann träum' noch etwas größer'. Und ich wollte auch zeigen, dass wenn ich es schaffen kann, es jeder schaffen kann. Das, was man erreichen kann, ist grenzenlos, wenn...und ich kann's mir nicht verkneifen... you really, really want it. Okay?", so Beckham mit der kleinen Textreferenz aus dem Spice Girls-Durchbruchshit.

Spice Girls

Spice Girls

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)