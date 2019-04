Adele ist wieder single

Im Januar 2012 machte Sängerin Adele ihre Beziehung zu Simon Konecki offiziell. Wenige Monate später, im Oktober, erblickte ihr gemeinsames Kind, Sohn Angelo, das Licht der Welt. Sieben Jahre später ist alles vorbei, wie Sprecher des Stars gegenüber "People" sagten:

Adele and Husband Simon Konecki Split After More Than 7 Years Together https://t.co/EfcYy84gmb— People (@people) 20. April 2019

"Sie wollen aber ihren Sohn gemeinsam großziehen. Und wie gewohnt, bitten sie, dass man ihre Privatsphäre respektiere. Es wird keinen weiteren Kommentar dazu geben."

Das Paar lebte immer sehr zurückgezogen und zeigte sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Sie waren sowohl in London als auch in Beverly Hills daheim. Im März 2017 verkündete die Sängerin während eines Konzerts in Australien, dass sie geheiratet habe. Details dazu aber behielt sie einmal mehr für sich.

