So wenig trug die Braut bei "Full House"-Hochzeit

Was bei der Verlobung fehlte, wurde bei der Hochzeit nachgeholt: Romantisches Luxus-Setting am Strand, berühmte Gäste und eine Braut, die sich bei der Kleiderwahl was traut. "Full House"-Papa Bob Saget (62) heiratete am Sonntag TV-Moderatorin Kelly Rizzo (39).

Die Braut kam in einem Spitzen-Fähnchen von Pronovias. Die Blondine überließ kaum etwas der Fantasie. Vorne bis unter die Brüste ausgeschnitten, schulterfrei und unten durchsichtig. Die Spitze gewährt Einblicke, dass ein Priester rot werden würde. Die Geistlichen in Kalifornien, falls einer dabei war, sind wohl aus härterem Holz geschnitzt.

Am Sonntag sagten die beiden im "Shutters on the Beach" am Strand von Santa Monica ja.

John Mayer verschob Show

Auch die Gäste konnten sich sehen lassen. Sänger John Mayer ("New Light") verschob laut "People" extra eine Live-Show auf Instagram, um dabeisein zu können. Nach der Zeremonie wurde in Beverly Hills gefeiert.

Zweite Ehe für Saget

Als Danny Tanner wurde Bob Saget berühmt, doch seine Ehe überlebte das Absetzen der Erfolgsserie nicht lang. 1995 lief die letzte Folge, 1997 war die Ehe zu Sherri Kramer, der Mutter seiner drei Töchter, vorbei.

Bob Saget glaubte, nie wieder eine neue Liebe zu finden. Doch kaum lief "Fuller House", die Fortsetzung der Kult-Serie im TV, klappte es auch mit der Liebe. Im November 2017 ging der inzwischen 62-Jährige vor der 39-jährigen TV-Moderatorin Kelly Rizzo auf die Knie.

Erst "Stranger Things", dann Heiratsantrag

Der Heiratsantrag war wenig spektakulär. Erst sahen die beiden noch "Stranger Things" am iPad, dann holte Bob den Ring aus dem Safe, wo er seit vier Tagen gewartet hatte.

Fortsetzung eines Klassikers: Bilder zu "Fuller House"

