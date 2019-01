Brad Pitt frisch verliebt in Charlize Theron

Wir hoffen, es stimmt, denn Brad Pitt hat sich nach der Scheidung von Angelina Jolie und dem anschließenden Rosenkrieg ein bisschen Liebe verdient. Die "Sun" berichtet, der 55-Jährige soll auf Wolke 7 schweben.

Kuppler: Sean Penn und Charlize Theron waren einmal zusammen (Bild: Reuters) Kuppler: Sean Penn und Charlize Theron waren einmal zusammen (Bild: Reuters)

Seine Angebetete ist nicht irgendwer, sondern auch ein Superstar. Pitt soll sich die 43-jährige Oscar-Preisträgerin Charlize Theron geangelt haben.

Sean Penn als Liebesengerl

Zwischen den beiden soll bereits seit Weihnachten etwas laufen. Verkuppelt hat sie ausgerechnet Charlize Therons Ex, Sean Penn. Theron ließ sich 2015 von Penn scheiden, aber im Gegensatz zu Brad, hat sie (inzwischen) ein gutes Verhältnis zu ihrem Exmann.

Charlize soll Brad auch schon in seinem Haus in Los Angeles besucht haben. Die sechs gemeinsamen Kinder mit Angelina habe sie aber noch nicht kennengelernt, so die "Sun".



Charlize Theron in Bildern:

Charlize Theron

Kuscheliges Date im Chateau Marmont

Seit Weihnachten sollen Brad und Charlize daten. Vergangenes Wochenende, Mitte Jänner, wurden sie zusammen im Chateau Marmont, einer von L.A.s exklusivsten Adressen gesichtet worden sein. Sie saßen bei einem Vodka-Cocktail (sie) und einem Glas Mineral (er) in einem Eck der Bar und er hatte den Arm um ihren Rücken geschlungen. "Die beiden sahen so glücklich aus", verriet die Quelle der "Sun".

Beide geschieden und Eltern von Adoptivkindern

Charlize und Brad haben viele Gemeinsamkeiten. Beide sind Hollywood-Superstars, beide haben (adoptierte) Kinder, auch wenn's bei Brad ein paar mehr sind als bei Charlize und beide haben gescheiterte Ehen hinter sich.

Charlize war vor Brad mit Sean Penn verheiratet und turtelte schon mit Keanu Reeves, Ryan Reynolds und Alexander Skarsgard. Brad hat zwei Ehen hinter sich, eine mit Angelina, eine mit Jennifer Aniston. Zu seinen Exfreundinnen gehören unter anderem Gwyneth Paltrow.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)