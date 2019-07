Celine Dion trägt das "Herz des Ozeans" spazieren

Celine Dion weilt zur Zeit für die Pariser Fashion Week in der Seine-Metropole. Dort begeistert und überrascht sie mit ihren schrillen Kleidern Fans und Paparazzi gleichermaßen.

Am Mittwoch wählte sie ein etwas unspektakulärerers Outfit, das mehr Spielraum für ein umso wichtigeres Accessoire ließ. Zu einem grauen Blazer und einem T-Shirt mit der Aufschrift "I Love Paris Hilton" baumelte nämlich das "Herz des Ozeans" um ihren Hals.

Filmfans können dazu sofort den Zusammenhang herstellen. Das Schmuckstück spielt im Blockbuster "Titanic" eine hochkarätige Rolle. Und wie man weiß, hat Celine Dion mit "My Heart Will Go On" den unsterblichen Titelsong zum Oscar-Abräumer mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio gesungen.

Titanic

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)