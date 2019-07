Daniela Katzenberger spricht über Costas Tod

Daniela Katzenberger trauert um ihren Schwiegervater Costa Cordalis!

Vor knapp drei Wochen starb der Schlagerstar im Alter von 75 Jahren. Für die Kultblondine brach damit eine Welt zusammen. Sie stand dem Sänger sehr nahe.

In ihrer Instagram-Story betonte die 32-jährige Wahlmallorquinerin nun, wie schwer es ihr fällt, diesen Verlust zu verkraften.

"Leben wird neu geordnet"

"Das Leben wird jetzt halt neu geordnet. Diese ganze Präsenz, wenn man zu jemandem in die Wohnung kommt oder auch so Klamotten oder Haarbürste, Rasierer – alles ist so, als wäre er nur im Supermarkt."

Costa Cordalis starb am 2. Juli im Beisein seiner Familie auf Mallorca an Organversagen. Nach seinem Bandscheibenvorfall musste er über mehrere Jahre hinweg Schmerzmittel und Cortison nehmen.

Keine Angst vor Tod

Wie seine Tochter Angeliki "Kiki" gegenüber RTL erklärte, war der 75-Jährige bei Bewusstsein, als er starb. Er hatte keine Angst vor dem Tod.

